Der Iran schlägt Öffnung der Strasse von Hormus vor

VAE: keine Einschränkungen mehr im Flugverkehr

Trump: USA handeln bei Blockade iranischer Häfen «wie Piraten»

Kein Ende der Kämpfe im Libanon

Kerosin zu teuer: Spirit Airlines gibt auf

Waffen für über 8 Mrd. Dollar an Golfstaaten und Israel

Libanon: Mehrere Menschen bei israelischen Angriffen getötet

Pentagon: Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland

Trump bezeichnet Kämpfe im Iran als beendet