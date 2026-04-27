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Krieg in Nahost Iran schlägt Öffnung der Strasse von Hormus vor – Trump lehnt ab

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27.04.2026, 06:09

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Themen in diesem Newsticker

  • Der Iran schlägt Öffnung der Strasse von Hormus vor
  • VAE: keine Einschränkungen mehr im Flugverkehr
  • Trump: USA handeln bei Blockade iranischer Häfen «wie Piraten»
  • Kein Ende der Kämpfe im Libanon
  • Kerosin zu teuer: Spirit Airlines gibt auf
  • Waffen für über 8 Mrd. Dollar an Golfstaaten und Israel
  • Libanon: Mehrere Menschen bei israelischen Angriffen getötet
  • Pentagon: Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland
  • Trump bezeichnet Kämpfe im Iran als beendet
  • US-Präsident: Werde keine Kongresserlaubnis für Krieg einholen

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 30.4.2026, 21:50 Uhr

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