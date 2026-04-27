- Der Iran hat den USA vorgeschlagen, die Strasse von Hormus zu öffnen – im Gegenzug für eine Nicht-Angriffsgarantie. US-Präsident Trump hat den Vorschlag abgelehnt.
- Die US-Regierung hat Kriegsmaterial für 8.6 Milliarden Dollar an Golfstaaten und Israel geliefert. Aussenminister Rubio machte eine Notlage geltend.
- US-Präsident Donald Trump hat die Kampfhandlungen im Iran in einem Brief an den US-Kongress für beendet erklärt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Der Iran schlägt Öffnung der Strasse von Hormus vor
- VAE: keine Einschränkungen mehr im Flugverkehr
- Trump: USA handeln bei Blockade iranischer Häfen «wie Piraten»
- Kein Ende der Kämpfe im Libanon
- Kerosin zu teuer: Spirit Airlines gibt auf
- Waffen für über 8 Mrd. Dollar an Golfstaaten und Israel
- Libanon: Mehrere Menschen bei israelischen Angriffen getötet
- Pentagon: Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland
- Trump bezeichnet Kämpfe im Iran als beendet
- US-Präsident: Werde keine Kongresserlaubnis für Krieg einholen
Quellen: Agenturen, SRF