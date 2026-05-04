- Der Iran hat seine Antwort auf den jüngsten US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges an den pakistanischen Vermittler übergeben. Dies meldet die iranische Nachrichtenagentur Irna.
- Trotz einer geltenden Waffenruhe ist der kleine Golfstaat Kuwait von mutmasslich iranischen Drohnen angegriffen worden. Auch die Emirate melden neuen Beschuss.
- Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben innerhalb von 24 Stunden 85 Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Bekommen iranisches Uran «irgendwann»
- Flüssigerdgas-Tanker passiert Strasse von Hormus
- Medien: Iran übermittelt Antwort auf US-Vorschlag
- Bericht: Beratungen zwischen Chamenei und Irans Militärchef
- Vereinigte Arabische Emirate melden Abwehr iranischer Drohnen
- Kuwait fängt erstmals seit Waffenruhe feindliche Drohnen ab
- Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen trotz Waffenruhe
- Israel schiebt zwei Aktivisten nach Ermittlungen ab
- Iran will unter Bedingungen an Fussball-WM 2026 teilnehmen
- Frachter vor Katars Küste von Projektil getroffen
Quellen: Agenturen, SRF