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Krieg in Nahost Iran warnt Trump vor Krieg – setzt aber weiter auf Diplomatie

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran droht mit Reaktion auf Wiederaufnahme des Krieges
  • Pakistans Armeechef berät in Teheran mit iranischer Staatsspitze
  • Israels Armee meldet Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon
  • Gaza-Aktivisten berichten von «Misshandlungen und Übergriffen»
  • Iran äussert sich zurückhaltend zu Friedensgesprächen
  • Aufruf an Israel: Keine Siedlungs-Ausweitung im Westjordanland
  • Rubio: Brauchen «Plan B» zur Öffnung der Strasse von Hormus
  • Pakistans Armeechef reist für Verhandlungen nach Teheran
  • Iran-Streit belastet Nato vor Gipfel
  • Sprecher: Einige abgeschobene deutsche Gaza-Aktivisten verletzt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.5.2026, 19:30 Uhr

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