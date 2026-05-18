- Irans Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf warnt die USA vor einer Wiederaufnahme des Krieges.
- US-Aussenminister Marco Rubio hat beim Nato-Aussenministertreffen in Schweden für einen «Plan B» zur Öffnung der Strasse von Hormus geworben.
- Trotz einer geltenden Waffenruhe kommt es erneut zu israelischen Angriffen im Südlibanon. Sechs Menschen kommen dabei ums Leben.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran droht mit Reaktion auf Wiederaufnahme des Krieges
- Pakistans Armeechef berät in Teheran mit iranischer Staatsspitze
- Israels Armee meldet Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon
- Gaza-Aktivisten berichten von «Misshandlungen und Übergriffen»
- Iran äussert sich zurückhaltend zu Friedensgesprächen
- Aufruf an Israel: Keine Siedlungs-Ausweitung im Westjordanland
- Rubio: Brauchen «Plan B» zur Öffnung der Strasse von Hormus
- Pakistans Armeechef reist für Verhandlungen nach Teheran
- Iran-Streit belastet Nato vor Gipfel
- Sprecher: Einige abgeschobene deutsche Gaza-Aktivisten verletzt
Quellen: Agenturen, SRF