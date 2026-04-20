- Peseschkian betont die Bedeutung von Diplomatie trotz tiefem Misstrauen gegenüber den USA, während die iranische Führung weitere Treffen mit US-Vertretern ablehnt.
- Iranische Warnschüsse trafen Schiffe in der Strasse von Hormus. Ein Containerschiff wurde beschädigt, weitere Schiffe meldeten Zwischenfälle.
- Das US-Militär hat Präsident Donald Trump zufolge die Kontrolle über ein iranisches Schiff übernommen, das die Blockade der iranischen Häfen brechen wollte.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Quellen: Agenturen, SRF
Themen in diesem Newsticker
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