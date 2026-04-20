Differenzen über Irans Atomprogramm belasten Friedensgespräche

China kritisiert US-Vorgehen in der Strasse von Hormus

Israel entschuldigt sich für Beschädigung christlichen Symbols

Nigerian Airlines setzen geplanten Streik vorerst aus

Iran meldet Angriffe auf Schiffe im Golf von Oman

Iran offen für Gespräche mit den USA unter Bedingungen

Israel greift Raketenabschussrampe im Libanon trotz Waffenruhe an

Iran meldet über 3000 Tote im Krieg mit Israel und den USA

Gaspreis steigt nach Spannungen in der Strasse von Hormus