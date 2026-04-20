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Krieg in Nahost Iran zwischen Diplomatie und Misstrauen

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20.04.2026, 06:04

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Quellen: Agenturen, SRF

Themen in diesem Newsticker

  • Differenzen über Irans Atomprogramm belasten Friedensgespräche
  • China kritisiert US-Vorgehen in der Strasse von Hormus
  • Israel entschuldigt sich für Beschädigung christlichen Symbols
  • Nigerian Airlines setzen geplanten Streik vorerst aus
  • Iran meldet Angriffe auf Schiffe im Golf von Oman
  • Iran offen für Gespräche mit den USA unter Bedingungen
  • Israel greift Raketenabschussrampe im Libanon trotz Waffenruhe an
  • Iran meldet über 3000 Tote im Krieg mit Israel und den USA
  • Gaspreis steigt nach Spannungen in der Strasse von Hormus
  • Undurchsichtige Aussagen des iranischen Botschafters in Moskau

Tagesschau, 19.4.2026, 19:30 Uhr

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