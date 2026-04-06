- Der Iran hat eigenen Angaben zufolge eine Antwort auf die US-Forderungen für ein Kriegsende übermittelt. Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, der Iran habe bis Dienstagabend Zeit, die Strasse von Hormus zu öffnen.
- Der Iran hat im Krieg gegen Israel und die USA den Tod eines ranghohen Generals verkündet.
- Die Ölpreise sind am frühen Montagmorgen über die Marke von 110 Dollar pro Barrel gestiegen. Acht Länder wollen die Tagesproduktion von Öl steigern.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Zwei weitere Tote nach Raketenangriff in Haifa geborgen
- Chef der iranischen Revolutionsgarden bei Angriff getötet
- Angriffe auf Golfstaaten durch iranische Drohnen
- Das waren die Geschehnisse im Iran-Krieg vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF