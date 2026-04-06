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Krieg in Nahost Iranischer Geheimdienstchef getötet ++ Angriffe auf Golfstaaten

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Themen in diesem Newsticker

  • Zwei weitere Tote nach Raketenangriff in Haifa geborgen
  • Chef der iranischen Revolutionsgarden bei Angriff getötet
  • Angriffe auf Golfstaaten durch iranische Drohnen
  • Das waren die Geschehnisse im Iran-Krieg vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.4.2026, 19:30 Uhr

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