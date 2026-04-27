- Das US-Finanzministerium droht Banken und Finanzdienstleistern mit Strafen, sollten sie Geschäfte mit Raffinerien in China machen, die aus iranischem Öl Benzin herstellen.
- Israel hat nach Darstellung seines Aussenministers Gideon Saar «keine territorialen Ambitionen im Libanon».
- Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) treten mit Wirkung zum 1. Mai aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) aus.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Verkehr in Strasse von Hormus um mehr als 95 Prozent eingebrochen
- USA wollen Iran den Geldhahn zudrehen – Sanktionen gegen Banken
- Bericht: Israel tötet Palästinenser im Westjordanland
- Amnesty fordert dauerhaften Waffenstillstand im Nahen Osten
- Auswirkungen einer möglichen Siegeserklärung der USA analysiert
- Israels Armee zerstört Hisbollah-Tunnel im Libanon
- Trump an Adresse von Merz: «Keine Ahnung, wovon er spricht»
- Wadephul: Weltgemeinschaft fordert freie Strasse von Hormus
- US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit 2022
- Waffenruhe zwischen Hisbollah und Israel bröckelt weiter
Quellen: Agenturen, SRF