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Bericht: Israel tötet Palästinenser im Westjordanland

Amnesty fordert dauerhaften Waffenstillstand im Nahen Osten

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US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit 2022