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Krieg in Nahost Irans Armee weist Trumps «arrogante Rhetorik» zurück

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Themen in diesem Newsticker

  • Südkoreas Präsidialamtschef reist in den Nahen Osten
  • Strasse von Hormus: UNO-Sicherheitsrat stimmt über Resolution ab
  • WHO pausiert Krankentransporte aus Gaza
  • Irans Armee weist Trumps «arrogante Rhetorik» zurück
  • Elf Tote bei neuer Gewalt im Gazastreifen
  • Trump droht mit vollständiger Zerstörung von Infrastruktur
  • Trump: Iranische Bevölkerung wünscht sich die US-Angriffe
  • CIA-Direktor John Ratcliffe: «Suche nach einem Sandkorn»
  • Hegseth: «Mut und Präzision» bei der Rettungsmission
  • Trump droht Medien nach Informations-Leck über die Suche im Iran

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.4.2026, 19:30 Uhr

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