- Die iranische Armee hat Drohungen von US-Präsident Donald Trump als «arrogante Rhetorik» zurückgewiesen.
- Trump hat seine Drohungen gegen den Iran verschärft: «Das gesamte Land kann in einer Nacht ausgeschaltet werden, und diese Nacht könnte morgen Nacht sein.»
- Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, der Iran habe bis Dienstagnacht Zeit, die Strasse von Hormus zu öffnen.
- Der Iran hat eigenen Angaben zufolge eine Antwort auf die US-Forderungen für ein Kriegsende übermittelt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF