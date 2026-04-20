- Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi soll im Ringen um eine diplomatische Lösung erneut in die pakistanische Hauptstadt Islamabad reisen. Er war erst gestern Abend nach Gesprächen von dort abgereist.
- Die US-Gesandten Witkoff und Kushner hätten eigentlich zu den Gesprächen mit dem Iran nach Pakistan aufbrechen sollen. US-Präsident Donald Trump hat die Reise aber abgesagt.
- Trotz Waffenruhe hat es im Libanon gemäss libanesischen Angaben wieder einen tödlichen Angriff der israelischen Armee gegeben.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Libanon: neue Angriffe von Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe
- Iran vollstreckt weiteres Todesurteil
- Sanitäter: vier Palästinenser in Gaza bei Angriffen getötet
- Iran: Aussenminister reist nach Oman-Besuch erneut nach Pakistan
- USA: Frachter der iranischen Schattenflotte abgefangen
- Araghtschi: «Sehr fruchtbarer Besuch» in Islamabad
- Israelische Armee weitet Angriffe auf Hisbollah im Libanon aus
- Erste Auslandsflüge starten wieder in Teheran
- Gespräche in Islamabad abgesagt
- Medien: Trump hat Pakistan-Reise von Witkoff und Kushner abgesagt
Quellen: Agenturen, SRF