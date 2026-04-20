Libanon: neue Angriffe von Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe

Iran vollstreckt weiteres Todesurteil

Sanitäter: vier Palästinenser in Gaza bei Angriffen getötet

Iran: Aussenminister reist nach Oman-Besuch erneut nach Pakistan

USA: Frachter der iranischen Schattenflotte abgefangen

Araghtschi: «Sehr fruchtbarer Besuch» in Islamabad

Israelische Armee weitet Angriffe auf Hisbollah im Libanon aus

Erste Auslandsflüge starten wieder in Teheran

Gespräche in Islamabad abgesagt