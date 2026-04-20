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Krieg in Nahost Irans Aussenminister Abbas Araghtschi reist nach Islamabad zurück

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20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Libanon: neue Angriffe von Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe
  • Iran vollstreckt weiteres Todesurteil
  • Sanitäter: vier Palästinenser in Gaza bei Angriffen getötet
  • Iran: Aussenminister reist nach Oman-Besuch erneut nach Pakistan
  • USA: Frachter der iranischen Schattenflotte abgefangen
  • Araghtschi: «Sehr fruchtbarer Besuch» in Islamabad
  • Israelische Armee weitet Angriffe auf Hisbollah im Libanon aus
  • Erste Auslandsflüge starten wieder in Teheran
  • Gespräche in Islamabad abgesagt
  • Medien: Trump hat Pakistan-Reise von Witkoff und Kushner abgesagt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 25.4.2026, 19:30 Uhr

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