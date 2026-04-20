Araghtschi: «Sehr fruchtbarer Besuch» in Islamabad

Israelische Armee weitet Angriffe auf Hisbollah im Libanon aus

Erste Auslandsflüge starten wieder in Teheran

Gespräche in Islamabad abgesagt

Medien: Trump hat Pakistan-Reise von Witkoff und Kushner abgesagt

Pakistanische Beamte: Irans Aussenminister aus Pakistan abgereist

Insider: Iran hat seine Positionen in Verhandlungen übermittelt

Libanon: Tote bei Angriff der israelischen Armee

Erste Kommunalwahl seit mehr als 20 Jahren im Gazastreifen