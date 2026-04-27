- Der russische Präsident Putin trifft Irans Aussenminister Araghtschi in St. Petersburg. Bei dem Treffen äusserte Putin die Hoffnung auf baldigen Frieden in der Region.
- Der Iran hat den USA einen Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus und einem möglichen Kriegsende vorgelegt. Das berichtet das US-Medium «Axios».
- Die Ölpreise steigen wegen den Nahost-Spannungen weiter an.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- EU-Kommissar warnt vor Belastungen im Airline-Geschäft
- Putin trifft Araghtschi und sichert Iran Unterstützung zu
- Israels Armee meldet neue Angriffe auf Hisbollah im Libanon
- Kreml bezeichnet Treffen mit Abbas Araghtschi als sehr wichtig
- Iran setzt bestimmte Stahlexporte wegen Kriegsschäden aus
- Merz: USA haben keine Strategie im Iran-Krieg
- Von der Leyen: zu früh für Aufhebung von EU-Sanktionen gegen Iran
- Hisbollah lehnt direkte Verhandlungen mit Israel ab
- Schweizer Aktienmarkt startet schwach
- Ölpreise steigen wegen Nahost-Spannungen weiter
Quellen: Agenturen, SRF