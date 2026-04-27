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Krieg in Nahost Irans Aussenminister Araghtschi trifft Kremlchef Putin

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27.04.2026, 06:09

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Themen in diesem Newsticker

  • EU-Kommissar warnt vor Belastungen im Airline-Geschäft
  • Putin trifft Araghtschi und sichert Iran Unterstützung zu
  • Israels Armee meldet neue Angriffe auf Hisbollah im Libanon
  • Kreml bezeichnet Treffen mit Abbas Araghtschi als sehr wichtig
  • Iran setzt bestimmte Stahlexporte wegen Kriegsschäden aus
  • Merz: USA haben keine Strategie im Iran-Krieg
  • Von der Leyen: zu früh für Aufhebung von EU-Sanktionen gegen Iran
  • Hisbollah lehnt direkte Verhandlungen mit Israel ab
  • Schweizer Aktienmarkt startet schwach
  • Ölpreise steigen wegen Nahost-Spannungen weiter

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 25.4.2026, 19:30 Uhr

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