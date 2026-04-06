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Krieg in Nahost Irans früherer Aussenminister Charrasi bei Luftangriff getötet

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Themen in diesem Newsticker

  • Irans früherer Aussenminister Charrasi bei Luftangriff getötet
  • USA: Israel und Libanon verhandeln nächste Woche
  • Irans Ex-Aussenminister Charrasi stirbt nach Luftangriff
  • Trump wirft Iran vor, sich nicht an Deal zu halten
  • Israel kritisiert Aussagen von Pakistans Verteidigungsminister
  • WHO verlangt von Israel Schutz für Kliniken in Beirut
  • Israel: Hisbollah feuert rund 50 Raketen auf Nordisrael
  • Libanon: Netanjahu erteilt Forderungen nach Waffenruhe Absage
  • Angeblich neue Botschaft von Modschtaba Chamenei
  • Trump: Israel wird Angriffe im Libanon zurückfahren

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.4.2026, 19:30 Uhr

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