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Krieg in Nahost Irans Militär: Gefechte in Strasse von Hormus beendet

Autor: 

04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran kann Seeblockade laut CIA noch Monate widerstehen
  • Demonstranten protestieren gegen Israels Biennale-Teilnahme
  • Irans Militär: Gefechte in Strasse von Hormus beendet
  • Iran: Ein Toter nach nächtlichen US-Angriffen
  • Israel und Libanon verhandeln am 14. und 15. Mai
  • Bildungskrise an iranischen Universitäten
  • Verdächtige Öl-Wetten weit höher als bislang angenommen
  • USA: Haben zwei Tanker unter iranischer Flagge angegriffen
  • Rubio enttäuscht über Europas Haltung im Iran-Krieg
  • Iranische Medien melden neue Explosionen am Persischen Golf

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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