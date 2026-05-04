- Das iranische Militär hat die Gefechte mit US-Kriegsschiffen in der Strasse von Hormus für beendet erklärt. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitierte eine namentlich nicht genannte militärische Quelle.
- In den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs erwarten die USA nach Angaben von Aussenminister Marco Rubio noch heute eine Antwort aus Teheran.
- Die USA vermitteln nach Angaben des Aussenministeriums in Washington am 14. und 15. Mai zweitägige Gespräche zwischen den Regierungen Israels und des Libanon.
- Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat sich nach eigenen Angaben kürzlich mit dem Obersten Führer Modschtaba Chamenei getroffen. Dies berichten staatliche Medien.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran kann Seeblockade laut CIA noch Monate widerstehen
- Demonstranten protestieren gegen Israels Biennale-Teilnahme
- Irans Militär: Gefechte in Strasse von Hormus beendet
- Iran: Ein Toter nach nächtlichen US-Angriffen
- Israel und Libanon verhandeln am 14. und 15. Mai
- Bildungskrise an iranischen Universitäten
- Verdächtige Öl-Wetten weit höher als bislang angenommen
- USA: Haben zwei Tanker unter iranischer Flagge angegriffen
- Rubio enttäuscht über Europas Haltung im Iran-Krieg
- Iranische Medien melden neue Explosionen am Persischen Golf
Quellen: Agenturen, SRF