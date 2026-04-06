- Irans Parlamentspräsident hat nach den verheerenden israelischen Angriffen im Libanon mit einer entschiedenen Reaktion gedroht.
- Nach den massiven Angriffen in Beirut ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf 203 gestiegen.
- US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer neuen militärischen Eskalation gedroht, falls Teheran sich nicht komplett an das Waffenruheabkommen halten sollte.
- Im Iran sind bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen nach Worten eines Mediziners mehr als 3000 Menschen getötet worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Kallas: Waffenruhe sollte auch für den Libanon gelten
- Israel: Aufruf zur Evakuierung von Beiruts südlichen Vororten
- Berichte: Trump erwartet von Europa Zusagen in Hormus-Frage
- Irans Präsident: Israels Angriffe im Libanon verletzen Waffenruhe
- London besorgt über israelische Angriffe im Libanon
- Irans Parlamentspräsident droht Israel mit harter Reaktion
- Wichtiger Übergang zwischen Syrien und Libanon wieder offen
- EU-Kommission verurteilt jüngste Angriffe Israel «aufs Schärfste»
- Letzte 24 Stunden: Einige Schiffe passierten Strasse von Hormus
- Zahl der Toten im Libanon steigt auf mehr als 200
Quellen: Agenturen, SRF