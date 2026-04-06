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Krieg in Nahost Irans Parlamentspräsident droht Israel mit harter Reaktion

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Themen in diesem Newsticker

  • Kallas: Waffenruhe sollte auch für den Libanon gelten
  • Israel: Aufruf zur Evakuierung von Beiruts südlichen Vororten
  • Berichte: Trump erwartet von Europa Zusagen in Hormus-Frage
  • Irans Präsident: Israels Angriffe im Libanon verletzen Waffenruhe
  • London besorgt über israelische Angriffe im Libanon
  • Irans Parlamentspräsident droht Israel mit harter Reaktion
  • Wichtiger Übergang zwischen Syrien und Libanon wieder offen
  • EU-Kommission verurteilt jüngste Angriffe Israel «aufs Schärfste»
  • Letzte 24 Stunden: Einige Schiffe passierten Strasse von Hormus
  • Zahl der Toten im Libanon steigt auf mehr als 200

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.4.2026, 19:30 Uhr

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