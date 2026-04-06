Kallas: Waffenruhe sollte auch für den Libanon gelten

Israel: Aufruf zur Evakuierung von Beiruts südlichen Vororten

Berichte: Trump erwartet von Europa Zusagen in Hormus-Frage

Irans Präsident: Israels Angriffe im Libanon verletzen Waffenruhe

London besorgt über israelische Angriffe im Libanon

Irans Parlamentspräsident droht Israel mit harter Reaktion

Wichtiger Übergang zwischen Syrien und Libanon wieder offen

EU-Kommission verurteilt jüngste Angriffe Israel «aufs Schärfste»

Letzte 24 Stunden: Einige Schiffe passierten Strasse von Hormus