Russland: Lage am AKW Buschehr verschlechtert sich

Irans Präsident droht mit Vergeltungsschlägen

Iran weiterhin im Internet-Blackout

Weitere Angriffswelle auf Ziele in Teheran – Alarm in Israel

Israel und Hisbollah beschiessen sich weiter gegenseitig

Pakistan berät mit Saudi-Arabien, Türkei und Ägypten

Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter

Ukraine und Emirate vereinbaren Zusammenarbeit in Verteidigung

Drohnenangriff auf Hafen von Salalah im Oman