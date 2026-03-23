- Irans Präsident Massud Peseschkian hat mit harten Vergeltungsschlägen gegen Nachbarländer gedroht, falls die Infrastruktur oder Wirtschaftszentren im Land attackiert werden.
- Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges wurde ein Raketenstart aus dem Jemen gemeldet. Die Huthi-Rebellen im Jemen reklamieren den Angriff für sich.
- Donald Trump hat den Beistand der USA für die Nato-Verbündeten in Zweifel gezogen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Russland: Lage am AKW Buschehr verschlechtert sich
- Irans Präsident droht mit Vergeltungsschlägen
- Iran weiterhin im Internet-Blackout
- Weitere Angriffswelle auf Ziele in Teheran – Alarm in Israel
- Israel und Hisbollah beschiessen sich weiter gegenseitig
- Pakistan berät mit Saudi-Arabien, Türkei und Ägypten
- Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter
- Ukraine und Emirate vereinbaren Zusammenarbeit in Verteidigung
- Drohnenangriff auf Hafen von Salalah im Oman
- Huthi-Rebellen bekennen sich zu Raketenangriff auf Israel
Quellen: Agenturen, SRF