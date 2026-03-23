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Krieg in Nahost Irans Präsident droht Nachbarländern mit Vergeltungsschlägen

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Themen in diesem Newsticker

  • Russland: Lage am AKW Buschehr verschlechtert sich
  • Irans Präsident droht mit Vergeltungsschlägen
  • Iran weiterhin im Internet-Blackout
  • Weitere Angriffswelle auf Ziele in Teheran – Alarm in Israel
  • Israel und Hisbollah beschiessen sich weiter gegenseitig
  • Pakistan berät mit Saudi-Arabien, Türkei und Ägypten
  • Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter
  • Ukraine und Emirate vereinbaren Zusammenarbeit in Verteidigung
  • Drohnenangriff auf Hafen von Salalah im Oman
  • Huthi-Rebellen bekennen sich zu Raketenangriff auf Israel

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.3.2026, 19:30 Uhr

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