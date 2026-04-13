- Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) hat zum nationalen Tag der Armee scharfe Warnungen an die USA und Israel gerichtet und betont man sei zu weiteren Angriffen bereit.
- Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon ist in Kraft. Die libanesische Armee wirft Israel aber bereits vor, die Feuerpause gebrochen zu haben.
- US-Präsident Donald Trump hat eine zehntägige Waffenruhe im Libanon verkündet. Sie soll um Mitternacht (Ortszeit, 23.00 Uhr MESZ) beginnen. Die Schweiz begrüsst die angekündigte Feuerpause.
- Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte die zehntägige Waffenruhe mit dem Libanon, will aber die Truppen im Südlibanon nicht abziehen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Islamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor
- Internet in Iran seit 49 Tagen fast vollständig blockiert
- Irans Revolutionsgarden warnen: Haben Finger am Abzug
- Pakistan begrüsst Waffenruhe und sichert weitere Unterstützung zu
- Rückkehr in zerstörte Häuser nach Waffenruhe im Libanon
- Macron «besorgt» über fragile Waffenruhe
- Trumps Optimismus und Waffenruhe im Libanon: Ölpreise sinken
- Libanon: «Regierung hat keine Macht, Hisbollah zu entwaffnen»
- Macron und Starmer planen Initiative für Strasse von Hormus
- Brüchige Waffenruhe zwischen Libanon und Israel
Quellen: Agenturen, SRF