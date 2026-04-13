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Krieg in Nahost Irans Revolutionsgarde warnt: Haben Finger am Abzug

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Islamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor
  • Internet in Iran seit 49 Tagen fast vollständig blockiert
  • Irans Revolutionsgarden warnen: Haben Finger am Abzug
  • Pakistan begrüsst Waffenruhe und sichert weitere Unterstützung zu
  • Rückkehr in zerstörte Häuser nach Waffenruhe im Libanon
  • Macron «besorgt» über fragile Waffenruhe
  • Trumps Optimismus und Waffenruhe im Libanon: Ölpreise sinken
  • Libanon: «Regierung hat keine Macht, Hisbollah zu entwaffnen»
  • Macron und Starmer planen Initiative für Strasse von Hormus
  • Brüchige Waffenruhe zwischen Libanon und Israel

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.4.2026, 19:30 Uhr

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