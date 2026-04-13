Islamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor

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Irans Revolutionsgarden warnen: Haben Finger am Abzug

Pakistan begrüsst Waffenruhe und sichert weitere Unterstützung zu

Rückkehr in zerstörte Häuser nach Waffenruhe im Libanon

Macron «besorgt» über fragile Waffenruhe

Trumps Optimismus und Waffenruhe im Libanon: Ölpreise sinken

Libanon: «Regierung hat keine Macht, Hisbollah zu entwaffnen»

Macron und Starmer planen Initiative für Strasse von Hormus