Araghchi: Rückkehr zum Krieg birgt viele weitere «Überraschungen»

Revolutionsgarden drohen mit Eskalation bei neuen Angriffen

Südkoreanischer Öltanker durchquert Strasse von Hormus

Israel: Protestaktion der Gaza-Hilfsflotte beendet

Libanon: 19 Tote bei israelischen Luftangriffen

IAEA: Sorge um Sicherheit im AKW Barakah nach Drohnenangriff

US-Senat fordert Kriegsende

UNO-Expertin prangert Folter palästinensischer Häftlinge an

Israels Armee stoppt Gaza-Hilfsflotte und nimmt Schweizer fest