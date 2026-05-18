- Die iranischen Revolutionsgarden drohen mit überregionalen Angriffen, sollten die Kampfhandlungen wieder aufgenommen werden.
- Israel hat nach Angaben des Aussenministeriums die internationale Gaza-Hilfsflotte vollständig gestoppt. Alle Mitglieder seien auf dem Weg nach Israel.
- Die USA sollen sich aus dem Krieg gegen den Iran zurückziehen. Das verlangt ein Teil des US-Parlaments: Der Senat hat eine entsprechende Resolution mit 50 zu 47 Stimmen gutgeheissen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Araghchi: Rückkehr zum Krieg birgt viele weitere «Überraschungen»
- Revolutionsgarden drohen mit Eskalation bei neuen Angriffen
- Südkoreanischer Öltanker durchquert Strasse von Hormus
- Israel: Protestaktion der Gaza-Hilfsflotte beendet
- Libanon: 19 Tote bei israelischen Luftangriffen
- IAEA: Sorge um Sicherheit im AKW Barakah nach Drohnenangriff
- US-Senat fordert Kriegsende
- UNO-Expertin prangert Folter palästinensischer Häftlinge an
- Israels Armee stoppt Gaza-Hilfsflotte und nimmt Schweizer fest
- Vance: Wenn Iran Atomwaffen hat, wollen andere Länder das auch
Quellen: Agenturen, SRF