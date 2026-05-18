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Krieg in Nahost Irans Revolutionsgarden drohen mit Eskalation bei neuen Angriffen

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Araghchi: Rückkehr zum Krieg birgt viele weitere «Überraschungen»
  • Revolutionsgarden drohen mit Eskalation bei neuen Angriffen
  • Südkoreanischer Öltanker durchquert Strasse von Hormus
  • Israel: Protestaktion der Gaza-Hilfsflotte beendet
  • Libanon: 19 Tote bei israelischen Luftangriffen
  • IAEA: Sorge um Sicherheit im AKW Barakah nach Drohnenangriff
  • US-Senat fordert Kriegsende
  • UNO-Expertin prangert Folter palästinensischer Häftlinge an
  • Israels Armee stoppt Gaza-Hilfsflotte und nimmt Schweizer fest
  • Vance: Wenn Iran Atomwaffen hat, wollen andere Länder das auch

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.5.2026, 19:30 Uhr

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