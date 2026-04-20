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Krieg in Nahost Israel bereit für Wiederaufnahme des Iran-Kriegs

Autor: 

20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel bereit für Wiederaufnahme des Iran-Kriegs
  • Libanon möchte nächstes Jahr weiter UNO-Blauhelme
  • Strasse von Hormus: Irans Zentralbank bestätigt Eingang von Maut
  • Deutschland sieht Chance bei Verhandlungen zwischen USA und Iran
  • 15-Jähriger bei israelischem Einsatz im Westjordanland getötet
  • Berichte: US-Blockade iranischer Schiffe ist durchlässig
  • Trump befiehlt Beschuss von Minenlegern in Strasse von Hormus
  • Libanon: Mehr als 50'000 Häuser beschädigt oder zerstört
  • US-Militär entert Tanker mit iranischem Öl
  • Emirates-Chef: Dubai wird sich als Drehkreuz schnell erholen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 23.4.2026, 19:30 Uhr

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