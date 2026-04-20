Israel bereit für Wiederaufnahme des Iran-Kriegs

Libanon möchte nächstes Jahr weiter UNO-Blauhelme

Strasse von Hormus: Irans Zentralbank bestätigt Eingang von Maut

Deutschland sieht Chance bei Verhandlungen zwischen USA und Iran

15-Jähriger bei israelischem Einsatz im Westjordanland getötet

Berichte: US-Blockade iranischer Schiffe ist durchlässig

Trump befiehlt Beschuss von Minenlegern in Strasse von Hormus

Libanon: Mehr als 50'000 Häuser beschädigt oder zerstört

US-Militär entert Tanker mit iranischem Öl