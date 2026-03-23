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Krieg in Nahost Israel fordert UNO zur Verurteilung der Hisbollah auf

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Themen in diesem Newsticker

  • Raketenangriffe auf Tel Aviv fordern Verletzte
  • Trump bestätigt geheime Verhandlungen mit dem Iran
  • EU plant Reform des Emissionshandels wegen hoher Energiepreise
  • E-Autos wegen Iran-Kriegs im Aufwind in Europa
  • Israelische Armee reagiert auf iranische Raketenangriffe
  • Israel fordert Verurteilung der Hisbollah als Terrororganisation
  • Israel intensiviert Angriffe im Iran vor möglicher Waffenruhe
  • Iran lehnt Plan für Waffenruhe ab und präsentiert Gegenvorschlag
  • Hisbollah schiesst Streumunition auf Israels Norden
  • Iran fordert Einbeziehung des Libanon in Waffenruhe

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 25.3.2026, 19:30 Uhr

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