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Krieg in Nahost Israel greift Ziele im Libanon an – trotz Waffenruhe-Verlängerung

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11.05.2026, 06:08

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel: Hamas-Kommandeur bei israelischem Angriff getötet
  • Irak: 10 Millionen Barrel Öl über Strasse von Hormus exportiert
  • Israel bestätigt Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Südlibanon
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  • Israel nimmt führenden Hamas-Kommandanten ins Visier
  • USA verkünden Verlängerung der Waffenruhe im Libanon
  • Israel meldet über 220 getötete Hisbollah-Kämpfer im Libanon
  • Iran-Krise spaltet Brics-Staaten – Aussenminister uneins
  • Iran-Öl: Trump erwägt Sanktionslockerung für China
  • Emirate wollen Pipeline-Ausbau beschleunigen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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