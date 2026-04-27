- Die israelische Armee hat die Bevölkerung im Südlibanon dazu aufgerufen, die Häuser zu verlassen.
- US-Präsident Trump will einen vom Iran vorgelegten Plan zur Beendigung des Krieges prüfen.
- Zuvor hatte Trump die Kampfhandlungen im Iran in einem Brief an den US-Kongress für beendet erklärt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Israels Armee kündigt Einsätze im Südlibanon an
- Trump: Werden weit mehr als 5000 Soldaten abziehen
- Trump kündigt Überprüfung eines Iran-Plans an
- Prekäre Lage im Gazastreifen
- 7 Tote nach israelischen Luftschlägen im Libanon
- Iran hält erneuten Ausbruch des Krieges mit USA für möglich
- Der Iran schlägt Öffnung der Strasse von Hormus vor
- VAE: keine Einschränkungen mehr im Flugverkehr
- Trump: USA handeln bei Blockade iranischer Häfen «wie Piraten»
- Kein Ende der Kämpfe im Libanon
Quellen: Agenturen, SRF