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Trump kündigt Überprüfung eines Iran-Plans an

Prekäre Lage im Gazastreifen

7 Tote nach israelischen Luftschlägen im Libanon

Iran hält erneuten Ausbruch des Krieges mit USA für möglich

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VAE: keine Einschränkungen mehr im Flugverkehr

Trump: USA handeln bei Blockade iranischer Häfen «wie Piraten»