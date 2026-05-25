Israel nimmt strategisch wichtige Burg im Libanon unter Kontrolle

Iran pocht auf Freigabe eingefrorener Auslandsvermögen

US-Militär stoppt Schiff im Golf von Oman gewaltsam

Israel stellt sich auf mehr Angriffe der Hisbollah ein

Britische Behörde: Lage in Strasse von Hormus weiterhin schwierig

Waffenruhe im Libanon steht nur noch auf dem Papier

Hegseth droht mit Wiederaufnahme von Angriffen auf Iran

US-Medien: Keine Entscheidung beim Abkommen mit Iran

Iran widerspricht Trumps Darstellung in mehreren Punkten