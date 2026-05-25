- Israelische Truppen haben im Südlibanon die strategisch wichtige Burg Beaufort erobert – der tiefste Vorstoss in das Land seit über 25 Jahren.
- US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein Schiff im Golf von Oman beschossen, das die US-Seeblockade umgehen wollte.
- US-Präsident Donald Trump hat laut US-Medien noch keine Entscheidung bezüglich eines Abkommens mit dem Iran getroffen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Israel nimmt strategisch wichtige Burg im Libanon unter Kontrolle
- Iran pocht auf Freigabe eingefrorener Auslandsvermögen
- US-Militär stoppt Schiff im Golf von Oman gewaltsam
- Israel stellt sich auf mehr Angriffe der Hisbollah ein
- Britische Behörde: Lage in Strasse von Hormus weiterhin schwierig
- Waffenruhe im Libanon steht nur noch auf dem Papier
- Hegseth droht mit Wiederaufnahme von Angriffen auf Iran
- US-Medien: Keine Entscheidung beim Abkommen mit Iran
- Iran widerspricht Trumps Darstellung in mehreren Punkten
- Schweiz lockert Reisehinweise für Israel
Quellen: Agenturen, SRF