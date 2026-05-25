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Krieg in Nahost Israel vermeldet Vorstoss im Südlibanon

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25.05.2026, 06:40

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Themen in diesem Newsticker

  • Frankreich verlangt Dringlichkeitssitzung zu Libanon
  • Iran nimmt Gasförderung auf drei Plattformen wieder auf
  • Iran: Chefunterhändler knüpft Abkommen mit USA an Bedingungen
  • Israel nimmt strategisch wichtige Burg im Libanon unter Kontrolle
  • Iran pocht auf Freigabe eingefrorener Auslandsvermögen
  • US-Militär stoppt Schiff im Golf von Oman gewaltsam
  • Israel stellt sich auf mehr Angriffe der Hisbollah ein
  • Britische Behörde: Lage in Strasse von Hormus weiterhin schwierig
  • Waffenruhe im Libanon steht nur noch auf dem Papier
  • Hegseth droht mit Wiederaufnahme von Angriffen auf Iran

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 28.5.2026, 19:30 Uhr

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