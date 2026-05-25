 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Israel weitet Bodeneinsatz im Libanon aus

Autor: 

25.05.2026, 06:40

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Israel weitet Vorstoss im Libanon aus
  • Bericht: Zugang zu Internet im Iran zum Teil wiederhergestellt
  • Explosion an Tanker vor Küste Omans
  • Israelische Angriffe auf Libanon fordern mehrere Tote
  • Neue Hinrichtung im Iran nach Spionagevorwürfen
  • Gesundheitsbehörden: Sieben Tote bei Angriff im Gazastreifen
  • Iran verlangt die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte
  • Iran: Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert
  • US-Korrespondentin: Die USA wollen den Druck auf den Iran erhöhen
  • Rubio: Friedensabkommen mit dem Iran noch immer möglich

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 26.5.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)