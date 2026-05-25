- Das israelische Militär hat seinen Vorstoss mit Bodentruppen im Südlibanon ausgeweitet.
- Die iranischen Revolutionsgarden behalten sich das Recht auf Vergeltung für jegliche Verletzungen der Waffenruhe durch die USA vor. Man habe mit Luftverteidigungsmassnahmen reagiert.
- Das US-Militär hat in der Nacht Angriffe gegen Ziele im Süden des Irans ausgeführt – zur «Selbstverteidigung», wie US-Medien berichten.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Israel weitet Vorstoss im Libanon aus
- Bericht: Zugang zu Internet im Iran zum Teil wiederhergestellt
- Explosion an Tanker vor Küste Omans
- Israelische Angriffe auf Libanon fordern mehrere Tote
- Neue Hinrichtung im Iran nach Spionagevorwürfen
- Gesundheitsbehörden: Sieben Tote bei Angriff im Gazastreifen
- Iran verlangt die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte
- Iran: Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert
- US-Korrespondentin: Die USA wollen den Druck auf den Iran erhöhen
- Rubio: Friedensabkommen mit dem Iran noch immer möglich
Quellen: Agenturen, SRF