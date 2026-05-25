Israel weitet Vorstoss im Libanon aus

Bericht: Zugang zu Internet im Iran zum Teil wiederhergestellt

Explosion an Tanker vor Küste Omans

Israelische Angriffe auf Libanon fordern mehrere Tote

Neue Hinrichtung im Iran nach Spionagevorwürfen

Gesundheitsbehörden: Sieben Tote bei Angriff im Gazastreifen

Iran verlangt die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte

Iran: Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert

US-Korrespondentin: Die USA wollen den Druck auf den Iran erhöhen