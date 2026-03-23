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Krieg in Nahost Israelische Insider: Iran geht wohl nicht auf US-Forderungen ein

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Themen in diesem Newsticker

  • Israelische Insider: Iran wird nicht auf US-Forderungen eingehen
  • Irak: PMF-Milizen melden US-Angriff auf ihre Stellungen
  • Cathay Pacific verstärkt Flüge nach und von Zürich
  • Südkoreaner sollen Energie sparen
  • Tote bei Bombardierungen im Iran
  • Einschäge in Tel Aviv nach iranischem Raketenangriff
  • Tote nach israelischem Angriff auf libanesisches Dorf
  • Laut iranischen Medien: Luftangriffe auf Energieinfrastruktur
  • Kampfhandlungen halten an – trotz Gesprächsankündigungen
  • Israelische Armee meldet Raketenangriffe

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.3.2026, 19:30 Uhr

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