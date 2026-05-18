Israels Armee geht weiter gegen Gaza-Hilfsflotte vor

Iran fordert Sanktionsaufhebung und Ende des Libanonkonflikts

Putin in Peking: Auch Iran-Krieg und Energieversorgung Thema

Trump: Mögliche Einigung mit Iran bei Atomwaffenverzicht

US-Militärschlag gegen Iran laut Trump vorerst abgesagt

Emirate: Stromversorgung von AKW Barakah wiederhergestellt

UNO: Israel muss Massnahmen zu Völkermord-Verhinderung ergreifen

Libanon: Mehr als 3000 Tote seit Anfang März

Türkei: USA und Iran sollten Verhandlungslösung finden