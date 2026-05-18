- Mittlerweile hat die israelische Armee die meisten Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt, rund 250 Aktivistinnen und Aktivisten wurden festgenommen.
- US-Präsident Donald Trump hat mitgeteilt, dass er auf Wunsch mehrerer Golfstaaten auf einen für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran verzichtet.
- Der Iran hat nach Angaben des Aussenministeriums über Pakistan einen neuen Verhandlungsvorschlag an die USA übermittelt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Israels Armee geht weiter gegen Gaza-Hilfsflotte vor
- Iran fordert Sanktionsaufhebung und Ende des Libanonkonflikts
- Putin in Peking: Auch Iran-Krieg und Energieversorgung Thema
- Trump: Mögliche Einigung mit Iran bei Atomwaffenverzicht
- US-Militärschlag gegen Iran laut Trump vorerst abgesagt
- Emirate: Stromversorgung von AKW Barakah wiederhergestellt
- UNO: Israel muss Massnahmen zu Völkermord-Verhinderung ergreifen
- Libanon: Mehr als 3000 Tote seit Anfang März
- Türkei: USA und Iran sollten Verhandlungslösung finden
- EDA: «Grundrechte» der Festgenommenen von Flottille wahren
Quellen: Agenturen, SRF