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Krieg in Nahost Israels Armee stoppt Grossteil der Gaza-Hilfsflotte

Autor: 

18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Israels Armee geht weiter gegen Gaza-Hilfsflotte vor
  • Iran fordert Sanktionsaufhebung und Ende des Libanonkonflikts
  • Putin in Peking: Auch Iran-Krieg und Energieversorgung Thema
  • Trump: Mögliche Einigung mit Iran bei Atomwaffenverzicht
  • US-Militärschlag gegen Iran laut Trump vorerst abgesagt
  • Emirate: Stromversorgung von AKW Barakah wiederhergestellt
  • UNO: Israel muss Massnahmen zu Völkermord-Verhinderung ergreifen
  • Libanon: Mehr als 3000 Tote seit Anfang März
  • Türkei: USA und Iran sollten Verhandlungslösung finden
  • EDA: «Grundrechte» der Festgenommenen von Flottille wahren

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.5.2026, 19:30 Uhr

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