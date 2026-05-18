US-Senat fordert Kriegsende

UNO-Expertin prangert Folter palästinensischer Häftlinge an

Israels Armee stoppt Gaza-Hilfsflotte und nimmt Schweizer fest

Vance: Wenn Iran Atomwaffen hat, wollen andere Länder das auch

Israelischer Soldat im Süden Libanons getötet

Britische Ministerin warnt vor Hungerkrise durch Hormus-Blockade

Bericht: Trumps Gaza-Gremium warnt vor Finanzierungsengpass

EU plant Nothilfen für Bauern wegen hoher Düngemittelpreise

Iran zeigt sich bereit für militärische Eskalation