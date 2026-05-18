- Die USA sollen sich aus dem Krieg gegen den Iran zurückziehen. Das verlangt ein Teil des US-Parlaments: Der Senat hat eine entsprechende Resolution mit 50 zu 47 Stimmen gutgeheissen.
- Die israelische Armee hat mittlerweile die meisten Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt. Rund 250 Aktivistinnen und Aktivisten wurden festgenommen.
- Im Libanon sind nach Behördenangaben seit Anfang März mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor durch israelische Angriffe getötet worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- US-Senat fordert Kriegsende
- UNO-Expertin prangert Folter palästinensischer Häftlinge an
- Israels Armee stoppt Gaza-Hilfsflotte und nimmt Schweizer fest
- Vance: Wenn Iran Atomwaffen hat, wollen andere Länder das auch
- Israelischer Soldat im Süden Libanons getötet
- Britische Ministerin warnt vor Hungerkrise durch Hormus-Blockade
- Bericht: Trumps Gaza-Gremium warnt vor Finanzierungsengpass
- EU plant Nothilfen für Bauern wegen hoher Düngemittelpreise
- Iran zeigt sich bereit für militärische Eskalation
- Trump: «Müssen Iran möglicherweise weiteren Schlag verpassen»
Quellen: Agenturen, SRF