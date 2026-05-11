- Bei israelischen Luftangriffen auf eine Autobahn südlich von Beirut sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums acht Menschen getötet worden.
- Der Iran verfügt US-Medienberichten zufolge immer noch über etwa 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie rund 70 Prozent des Raketenarsenals.
- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat Spekulationen über stark aufgezehrte Munitions- und Raketenvorräte des US-Militärs heruntergespielt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Swiss plant Wiederaufnahme der Flüge nach Tel Aviv
- Bekannte Anwältin Sotudeh im Iran auf Kaution frei
- Acht Tote bei israelischen Luftangriffen nahe Beirut
- IEA erwartet Rückgang der Ölnachfrage – Reserven sinken
- Israels Armee beginnt neue Angriffe im Süden Libanons
- G7-Staaten planen keine Freigabe weiterer Ölvorräte
- Wieder Hinrichtung wegen des Vorwurfs der Spionage für Israel
- US-Medien: Iran besitzt noch Grossteil seines Raketenarsenals
- Thema Iran: Trump spielt Differenzen mit China herunter
- USA: Auch China lehnt iranische Maut in der Strasse von Hormus ab
Quellen: Agenturen, SRF