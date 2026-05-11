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Krieg in Nahost Israels Militär fliegt erneut Angriffe auf den Libanon

Autor: 

11.05.2026, 06:08

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Themen in diesem Newsticker

  • Swiss plant Wiederaufnahme der Flüge nach Tel Aviv
  • Bekannte Anwältin Sotudeh im Iran auf Kaution frei
  • Acht Tote bei israelischen Luftangriffen nahe Beirut
  • IEA erwartet Rückgang der Ölnachfrage – Reserven sinken
  • Israels Armee beginnt neue Angriffe im Süden Libanons
  • G7-Staaten planen keine Freigabe weiterer Ölvorräte
  • Wieder Hinrichtung wegen des Vorwurfs der Spionage für Israel
  • US-Medien: Iran besitzt noch Grossteil seines Raketenarsenals
  • Thema Iran: Trump spielt Differenzen mit China herunter
  • USA: Auch China lehnt iranische Maut in der Strasse von Hormus ab

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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