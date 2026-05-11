Swiss plant Wiederaufnahme der Flüge nach Tel Aviv

Bekannte Anwältin Sotudeh im Iran auf Kaution frei

Acht Tote bei israelischen Luftangriffen nahe Beirut

IEA erwartet Rückgang der Ölnachfrage – Reserven sinken

Israels Armee beginnt neue Angriffe im Süden Libanons

G7-Staaten planen keine Freigabe weiterer Ölvorräte

Wieder Hinrichtung wegen des Vorwurfs der Spionage für Israel

US-Medien: Iran besitzt noch Grossteil seines Raketenarsenals

Thema Iran: Trump spielt Differenzen mit China herunter