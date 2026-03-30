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Krieg in Nahost Israels Minister Katz: Werden Grenzdörfer im Libanon zerstören

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Themen in diesem Newsticker

  • Pakistan und China stellen Forderungen für Frieden vor
  • Russlands Iran-Botschafter: Chamenei ist im Land
  • Katar warnt vor weiterer Destabilisierung der Region
  • Iran: Entsalzungsanlage auf Insel Gheschm ausser Betrieb
  • EU-Ratspräsident verlangt von Iran Stopp der Angriffe
  • Ex-Aussenminister: Pharmaunternehmen im Iran bombardiert
  • Medienkonferenz im Pentagon ist beendet
  • Schicken die USA nun Bodentruppen?
  • Hegseth: Deal mit dem Iran oberstes Ziel
  • Tun die USA genug für die Öffnung der Strasse von Hormus?

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 29.3.2026, 19:30 Uhr

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