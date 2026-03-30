- Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat die Zerstörung aller Häuser in grenznahen Dörfern im Süden des Libanon angekündigt.
- Die USA schliessen im Krieg derzeit keinerlei Option aus – auch den Einsatz von Bodentruppen nicht, sagte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth an einer Medienkonferenz.
- Laut einem Bericht des «Corriere della Sera» hat die italienische Regierung mehreren US-Flugzeugen untersagt, auf einem Stützpunkt auf Sizilien zu landen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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- Schicken die USA nun Bodentruppen?
- Hegseth: Deal mit dem Iran oberstes Ziel
- Tun die USA genug für die Öffnung der Strasse von Hormus?
Quellen: Agenturen, SRF