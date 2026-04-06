- Nach stundenlangen Verhandlungen in Islamabad erklärte US-Vizepräsident JD Vance, dass keine Einigung erzielt wurde. Vance erklärt, dass er nun in die USA zurückkehre.
- Iranische Medien berichten über grosse Differenzen bei den ersten direkten Verhandlungen des Iran mit den USA in Pakistan.
- US-Vizepräsident JD Vance und seine Delegation haben sich mit dem pakistanischen Premier Shehbaz Sharif getroffen.
- Israel will bei Luftangriffen das iranische Atomprogramm und das Programm für ballistische Raketen «vernichtet» haben. Das erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu in einer Fernsehansprache.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Israels Sicherheitsminister: Weitere Gespräche als Option möglich
- Pakistan bekräftigt die Einhaltung der Waffenruhe
- US-Vizepräsident JD Vance: Keine Einigung erzielt
- Verhandlungen in Islamabad
- Netanjahu und Katz frontal gegen Erdogan
- Pakistan: neue Gesprächsrunde als «letzte Gelegenheit» begonnen
- Netanjahu fordert Friedensabkommen mit dem Libanon
- Israel behauptet: iranisches Atomprogramm ist «vernichtet»
- Grosse Differenzen bei den Verhandlungen USA und Iran
- Korrespondent: «Es gibt keine Punkte für zentrale Verhandlungen»
Quellen: Agenturen, SRF