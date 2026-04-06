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Krieg in Nahost JD Vance: Keine Einigung mit dem Iran erzielt

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06.04.2026, 13:19

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Themen in diesem Newsticker

  • US-Vizepräsident JD Vance: Keine Einigung erzielt
  • Verhandlungen in Islamabad
  • Netanjahu und Katz frontal gegen Erdogan
  • Pakistan: neue Gesprächsrunde als «letzte Gelegenheit» begonnen
  • Netanjahu fordert Friedensabkommen mit dem Libanon
  • Israel behauptet: iranisches Atomprogramm ist «vernichtet»
  • Grosse Differenzen bei den Verhandlungen USA und Iran
  • Korrespondent: «Es gibt keine Punkte für zentrale Verhandlungen»
  • Korrespondent: «Verhandlungen zeigen, wie ernst es beiden ist»
  • Lausanne: Demonstration gegen Krieg im Nahen Osten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 11.4.2026, 19:30 Uhr

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