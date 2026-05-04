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Krieg in Nahost Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Iranische Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi in Lebensgefahr
  • Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe
  • China fordert dringenden Waffenstillstand im Iran-Konflikt
  • Europäische Aktien steigen dank sinkender Ölpreise
  • London richtet Polizeiteam zum Schutz jüdischer Gemeinden ein
  • USA knüpfen Unterstützung für Irak an Massnahmen gegen Milizen
  • Südkorea stoppt Prüfung zu Teilnahme an US-Operation
  • Israel fordert Bewohner im Süden Libanons zur Evakuierung auf
  • USA schliessen Konsulat in Peshawar aus Sicherheitsgründen
  • Zweites US-Handelsschiff passiert Strasse von Hormus sicher

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.5.2026, 19:30 Uhr

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