- Entgegen einer geltenden Waffenruhe hat Israel laut Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA 25 Hisbollah-Ziele angegriffen, während die Miliz Drohnen und Raketen auf israelische Soldaten abfeuerte.
- US-Präsident Donald Trump will den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus «für kurze Zeit» aussetzen.
- US-Aussenminister Marco Rubio erklärt, dass die Operation «Gewaltiger Zorn» abgeschlossen sei. «Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht», sagte er auf einer Pressekonferenz.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iranische Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi in Lebensgefahr
- Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe
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- London richtet Polizeiteam zum Schutz jüdischer Gemeinden ein
- USA knüpfen Unterstützung für Irak an Massnahmen gegen Milizen
- Südkorea stoppt Prüfung zu Teilnahme an US-Operation
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- USA schliessen Konsulat in Peshawar aus Sicherheitsgründen
- Zweites US-Handelsschiff passiert Strasse von Hormus sicher
Quellen: Agenturen, SRF