Pakistan erklärt sich bereit, Gespräche auszurichten

Frankreichs Armeechef: USA zunehmend unberechenbar

Katar: Sind nicht als direkte Vermittler aktiv

Swiss: Bis 24.10. keine Flüge nach Abu Dhabi, Beirut, Teheran

Teheran will kämpfen bis zum «finalen Sieg»

Libanon weist iranischen Botschafter aus

Israel will Gebiet bis zum Litani-Fluss im Libanon kontrollieren

Mohamed Baker Zolkhadr folgt auf Ali Laridschani

Steinmeier spricht von «völkerrechtswidrigem Krieg»