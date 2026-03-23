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Krieg in Nahost Katz: Israel will Gebiete bis zum Litani-Fluss besetzen

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Themen in diesem Newsticker

  • Pakistan erklärt sich bereit, Gespräche auszurichten
  • Frankreichs Armeechef: USA zunehmend unberechenbar
  • Katar: Sind nicht als direkte Vermittler aktiv
  • Swiss: Bis 24.10. keine Flüge nach Abu Dhabi, Beirut, Teheran
  • Teheran will kämpfen bis zum «finalen Sieg»
  • Libanon weist iranischen Botschafter aus
  • Israel will Gebiet bis zum Litani-Fluss im Libanon kontrollieren
  • Mohamed Baker Zolkhadr folgt auf Ali Laridschani
  • Steinmeier spricht von «völkerrechtswidrigem Krieg»
  • Israelische Insider: Iran wird nicht auf US-Forderungen eingehen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.3.2026, 19:30 Uhr

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