- Israels Verteidigungsminister Israel Katz kündigt eine Besetzung des südlichen Libanons bis zum Litani-Fluss an.
- US-Präsident Donald Trump verkündet, dass der Iran verhandlungsbereit sei. Man sei sich über viele Punkte einig. Iran dementiert solche Meldungen.
- Die iranischen Angriffe auf Israel und verschiedene Golfstaaten gehen weiter.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Pakistan erklärt sich bereit, Gespräche auszurichten
- Frankreichs Armeechef: USA zunehmend unberechenbar
- Katar: Sind nicht als direkte Vermittler aktiv
- Swiss: Bis 24.10. keine Flüge nach Abu Dhabi, Beirut, Teheran
- Teheran will kämpfen bis zum «finalen Sieg»
- Libanon weist iranischen Botschafter aus
- Israel will Gebiet bis zum Litani-Fluss im Libanon kontrollieren
- Mohamed Baker Zolkhadr folgt auf Ali Laridschani
- Steinmeier spricht von «völkerrechtswidrigem Krieg»
- Israelische Insider: Iran wird nicht auf US-Forderungen eingehen
Quellen: Agenturen, SRF