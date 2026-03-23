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Krieg in Nahost Katz: Israel will Gebiete bis zum Litani-Fluss einnehmen

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Themen in diesem Newsticker

  • Swiss:Bis 31.10. keine Flüge nach Abu Dhabi, Beirut, Teheran u.a.
  • Teheran will kämpfen bis zum «finalen Sieg»
  • Libanon weist iranischen Botschafter aus
  • Israel will Gebiet bis zum Litani-Fluss im Libanon kontrollieren
  • Mohamed Baker Zolkhadr folgt auf Ali Laridschani
  • Steinmeier spricht von «völkerrechtswidrigem Krieg»
  • Israelische Insider: Iran wird nicht auf US-Forderungen eingehen
  • Irak: PMF-Milizen melden US-Angriff auf ihre Stellungen
  • Cathay Pacific verstärkt Flüge nach und von Zürich
  • Südkoreaner sollen Energie sparen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.3.2026, 19:30 Uhr

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