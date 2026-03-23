Swiss:Bis 31.10. keine Flüge nach Abu Dhabi, Beirut, Teheran u.a.

Teheran will kämpfen bis zum «finalen Sieg»

Libanon weist iranischen Botschafter aus

Israel will Gebiet bis zum Litani-Fluss im Libanon kontrollieren

Mohamed Baker Zolkhadr folgt auf Ali Laridschani

Steinmeier spricht von «völkerrechtswidrigem Krieg»

Israelische Insider: Iran wird nicht auf US-Forderungen eingehen

Irak: PMF-Milizen melden US-Angriff auf ihre Stellungen

Cathay Pacific verstärkt Flüge nach und von Zürich