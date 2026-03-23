- US-Präsident Donald Trump will in den nächsten fünf Tagen auf Angriffe auf iranische Energieanlagen verzichten.
- Grund für den Stopp seien «produktive Gespräche» mit Teheran. Der Iran dementiert solche direkten Verhandlungen jedoch.
- In Teheran waren am Morgen heftige Explosionen zu hören. Israel hatte zuvor eine weitere starke Angriffswelle angekündigt.
- US-Präsident Donald Trump setzt dem Iran ein 48-stündiges Ultimatum zur Öffnung der Strasse von Hormus. Andernfalls würden die USA iranische Kraftwerke angreifen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Israels Militär: Angriffe im Zentrum von Teheran
- Israeli an Libanon-Grenze durch israelischen Beschuss getötet
- Iran dementiert Verhandlungen mit den USA
- Börsen drehen ins Plus – SMI plus 0.8 Prozent
- Trump verschiebt Angriffe auf Energieinfrastruktur
- SMI verliert bis vor dem Mittag fast 2 Prozent
- Starmer sieht keine Bedrohung britischen Festlands durch Iran
- Iran: «Überraschungen» warten auf den Feind
- Hisbollah beansprucht mehr als 60 Angriffe in Israel für sich
- Europäischer Gaspreis steigt deutlich
Quellen: Agenturen, SRF