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Krieg in Nahost Keine US-Angriffe nach «produktiven Gesprächen» – Iran dementiert

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Themen in diesem Newsticker

  • Israels Militär: Angriffe im Zentrum von Teheran
  • Israeli an Libanon-Grenze durch israelischen Beschuss getötet
  • Iran dementiert Verhandlungen mit den USA
  • Börsen drehen ins Plus – SMI plus 0.8 Prozent
  • Trump verschiebt Angriffe auf Energieinfrastruktur
  • SMI verliert bis vor dem Mittag fast 2 Prozent
  • Starmer sieht keine Bedrohung britischen Festlands durch Iran
  • Iran: «Überraschungen» warten auf den Feind
  • Hisbollah beansprucht mehr als 60 Angriffe in Israel für sich
  • Europäischer Gaspreis steigt deutlich

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.3.2026, 19:30 Uhr

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