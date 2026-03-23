Israels Militär: Angriffe im Zentrum von Teheran

Israeli an Libanon-Grenze durch israelischen Beschuss getötet

Iran dementiert Verhandlungen mit den USA

Börsen drehen ins Plus – SMI plus 0.8 Prozent

Trump verschiebt Angriffe auf Energieinfrastruktur

SMI verliert bis vor dem Mittag fast 2 Prozent

Starmer sieht keine Bedrohung britischen Festlands durch Iran

Iran: «Überraschungen» warten auf den Feind

Hisbollah beansprucht mehr als 60 Angriffe in Israel für sich