- Irans Aussenminister Abbas Araghtschi kündigt eine Aufhebung der Blockade der Strasse von Hormus für die Dauer der Waffenruhe an.
- Umgekehrt wollen die USA ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur für Schiffe mit Start- oder Zielhafen im Iran gilt, wie Präsident Donald Trump betonte.
- Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon ist in Kraft. Die libanesische Armee wirft Israel aber bereits vor, die Feuerpause gebrochen zu haben.
- Laut einer Datenanalyse von UNO Women sind im Gazastreifen von Oktober 2023 bis Ende 2025 mehr als 38'000 Frauen und Mädchen getötet worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump rechnet mit Iran-Deal in «ein oder zwei Tagen»
- Hochfahren der Ölproduktion wird länger dauern
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- SMI dank Öffnung von Strasse von Hormus klar im Plus
- Trump: Iran bekommt kein Geld für Aufgabe von Uran-Vorrat
- Toter bei israelischem Drohnenangriff im Libanon
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Quellen: Agenturen, SRF