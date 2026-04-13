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Krieg in Nahost Konferenz in Paris plant Marine-Mission in Strasse von Hormus

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump rechnet mit Iran-Deal in «ein oder zwei Tagen»
  • Hochfahren der Ölproduktion wird länger dauern
  • EU fordert von Iran Verzicht auf Transitgebühren in Meerenge
  • Teheran droht mit Sperrung der Meerenge – Trump widerspricht
  • SMI dank Öffnung von Strasse von Hormus klar im Plus
  • Trump: Iran bekommt kein Geld für Aufgabe von Uran-Vorrat
  • Toter bei israelischem Drohnenangriff im Libanon
  • SNB-Präsident: Hohe Energiepreise grösste Herausforderung
  • Paris-Konferenz fordert freie Fahrt durch Strasse von Hormus
  • Trump: Seeminen sind weg – oder zumindest bald

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.4.2026, 19:30 Uhr

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