Trump rechnet mit Iran-Deal in «ein oder zwei Tagen»

Hochfahren der Ölproduktion wird länger dauern

EU fordert von Iran Verzicht auf Transitgebühren in Meerenge

Teheran droht mit Sperrung der Meerenge – Trump widerspricht

SMI dank Öffnung von Strasse von Hormus klar im Plus

Trump: Iran bekommt kein Geld für Aufgabe von Uran-Vorrat

Toter bei israelischem Drohnenangriff im Libanon

SNB-Präsident: Hohe Energiepreise grösste Herausforderung

Paris-Konferenz fordert freie Fahrt durch Strasse von Hormus