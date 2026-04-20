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Krieg in Nahost Leavitt: USA stehen kurz vor einer Einigung mit dem Iran

Autor: 

20.04.2026, 06:04

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Quellen: Agenturen, SRF

Themen in diesem Newsticker

  • Schweizer Kerosinreserven genügen laut Tamedia für 72 Tage
  • Weisses Haus: USA waren einem guten Deal mit dem Iran nie näher
  • Vance reist laut Medienberichten zu Iran-Verhandlungen
  • Israel wirft Iran versuchten Anschlag auf Pipeline vor
  • Iran nennt Hindernis für Gespräche – schliesst sie aber nicht aus
  • Libanon meldet Verletzte nach israelischem Angriff
  • Israel: Tödliche Angriffe auf Terroristen im Libanon
  • Merz: Wohl nur Rutte und ich können noch gut mit Trump sprechen
  • Donnerstag neue Gespräche Israels mit Libanon
  • Trump: Waffenruhe-Verlängerung ohne Deal «unwahrscheinlich»

Tagesschau, 20.4.2026, 19:30 Uhr

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