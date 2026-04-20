- Für das Weisse Haus ist eine Einigung mit dem Iran in Reichweite. Die USA würden ein «wirklich gutes Abkommen» schliessen, sagt Sprecherin Karoline Leavitt.
- Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi hat den USA neue Vorwürfe gemacht – eine neue Verhandlungsrunde aber nicht explizit ausgeschlossen.
- US-Präsident Donald Trump hält eine Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran für «sehr unwahrscheinlich», sollte es vor deren Ablauf keine Vereinbarung mit Teheran geben.
- Trump ist nach eigenen Worten nicht von Israel zum Angriff auf den Iran überredet worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Quellen: Agenturen, SRF
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