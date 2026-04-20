Schweizer Kerosinreserven genügen laut Tamedia für 72 Tage

Weisses Haus: USA waren einem guten Deal mit dem Iran nie näher

Vance reist laut Medienberichten zu Iran-Verhandlungen

Israel wirft Iran versuchten Anschlag auf Pipeline vor

Iran nennt Hindernis für Gespräche – schliesst sie aber nicht aus

Libanon meldet Verletzte nach israelischem Angriff

Israel: Tödliche Angriffe auf Terroristen im Libanon

Merz: Wohl nur Rutte und ich können noch gut mit Trump sprechen

Donnerstag neue Gespräche Israels mit Libanon