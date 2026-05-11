Netanjahu besuchte während Iran-Kriegs heimlich Emirate

Helfer: täglich vier Kinder im Libanon getötet oder verletzt

Nächste Gesprächsrunde zwischen Israel und Libanon

Swiss plant Wiederaufnahme der Flüge nach Tel Aviv

Bekannte Anwältin Sotudeh im Iran auf Kaution frei

Acht Tote bei israelischen Luftangriffen nahe Beirut

IEA erwartet Rückgang der Ölnachfrage – Reserven sinken

Israels Armee beginnt neue Angriffe im Süden Libanons

G7-Staaten planen keine Freigabe weiterer Ölvorräte