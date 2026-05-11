- Laut «Save the Children» wurden seit der Waffenruhe im Libanon vor einem Monat täglich durchschnittlich mehr als vier Kinder getötet oder verletzt.
- Bei israelischen Luftangriffen auf eine Autobahn südlich von Beirut sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums acht Menschen getötet worden.
- Der Iran verfügt US-Medienberichten zufolge immer noch über etwa 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie rund 70 Prozent des Raketenarsenals.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Netanjahu besuchte während Iran-Kriegs heimlich Emirate
- Helfer: täglich vier Kinder im Libanon getötet oder verletzt
- Nächste Gesprächsrunde zwischen Israel und Libanon
- Swiss plant Wiederaufnahme der Flüge nach Tel Aviv
- Bekannte Anwältin Sotudeh im Iran auf Kaution frei
- Acht Tote bei israelischen Luftangriffen nahe Beirut
- IEA erwartet Rückgang der Ölnachfrage – Reserven sinken
- Israels Armee beginnt neue Angriffe im Süden Libanons
- G7-Staaten planen keine Freigabe weiterer Ölvorräte
- Wieder Hinrichtung wegen des Vorwurfs der Spionage für Israel
Quellen: Agenturen, SRF