Schweiz verurteilt Tötung von UNO-Friedenssoldaten

US-Militär: Sechs Schiffe bei Hormus zurückgewiesen

Libanon und Israel einigen sich auf weitere Verhandlungen

Befreiung Libanons von der «Hisbollah» als Ziel

Gespräch in Washington zwischen Israel und Libanon beendet

Libanon: Mindestens 35 Tote bei israelischen Angriffen

Weiter heftige Kämpfe in libanesischem Grenzort

Mehr als 10'000 US-Armeeangehörige an Hormus-Blockade beteiligt

Pakistan drängt auf neue Iran-USA-Gespräche