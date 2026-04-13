- Der Libanon und Israel wollen beiden das Land «von der Hisbollah befreien». Das zeigen die erfolgreichen Gespräche in Washington nach Angaben von Israels Botschafter Jechiel Leiter.
- Das US-Militär hat in Hormus sechs Handelsschiffe mit Ziel Iran zum Umkehren angewiesen. Mehr als 20 Handelsschiffe haben die Strasse von Hormus inzwischen passieren können.
- An der Blockade iranischer Häfen im Persischen Golf sind laut den USA mehr als 10'000 US-Armeeangehörige, über ein Dutzend Kriegsschiffe und Dutzende Flugzeuge beteiligt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Schweiz verurteilt Tötung von UNO-Friedenssoldaten
- US-Militär: Sechs Schiffe bei Hormus zurückgewiesen
- Libanon und Israel einigen sich auf weitere Verhandlungen
- Befreiung Libanons von der «Hisbollah» als Ziel
- Gespräch in Washington zwischen Israel und Libanon beendet
- Libanon: Mindestens 35 Tote bei israelischen Angriffen
- Weiter heftige Kämpfe in libanesischem Grenzort
- Mehr als 10'000 US-Armeeangehörige an Hormus-Blockade beteiligt
- Pakistan drängt auf neue Iran-USA-Gespräche
- Beginn der Verhandlungen zwischen Libanon und Israel
Quellen: Agenturen, SRF