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Krieg in Nahost Libanon und Israel führen Gespräche in Washington

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11.05.2026, 06:08

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Themen in diesem Newsticker

  • Bericht: Internet im Iran soll wieder freigeschaltet werden
  • Trump: China wird kein militärisches Gerät an Iran liefern
  • US-Admiral: Bedrohung durch Iran drastisch verringert
  • US-Gericht setzt Sanktionen gegen UNO-Palästina-Expertin aus
  • Libanon und Israel beginnen Gespräche in Washington
  • Behörde: Schiff gekapert – Kurs auf iranische Gewässer
  • Hoffnung auf offene Strasse von Hormus drückt Ölpreis
  • Revolutionsgarden: Rund 30 Schiffe passierten Strasse von Hormus
  • Gaza-Hilfsflotte startet neuen Versuch gegen Seeblockade
  • USA: Mit China einig über Öffnung der Strasse von Hormus

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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