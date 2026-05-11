- Die USA und China sind sich laut Weissem Haus einig, dass die Strasse von Hormus für Energie-Transporte offenbleiben muss. Iran sieht die USA als Blockadeursache.
- Rund 30 Schiffe haben nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) seit der vergangenen Nacht die Strasse von Hormus passiert.
- Das israelische Militär hat Evakuierungsaufrufe für Teile des Südlibanon erlassen. Derweil führen Vertreter beider Länder direkte Gespräche in Washington.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Bericht: Internet im Iran soll wieder freigeschaltet werden
- Trump: China wird kein militärisches Gerät an Iran liefern
- US-Admiral: Bedrohung durch Iran drastisch verringert
- US-Gericht setzt Sanktionen gegen UNO-Palästina-Expertin aus
- Libanon und Israel beginnen Gespräche in Washington
- Behörde: Schiff gekapert – Kurs auf iranische Gewässer
- Hoffnung auf offene Strasse von Hormus drückt Ölpreis
- Revolutionsgarden: Rund 30 Schiffe passierten Strasse von Hormus
- Gaza-Hilfsflotte startet neuen Versuch gegen Seeblockade
- USA: Mit China einig über Öffnung der Strasse von Hormus
Quellen: Agenturen, SRF