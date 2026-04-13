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Krieg in Nahost Libanon will nicht mehr von der Hisbollah «besetzt» sein

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • Befreiung Libanons von der «Hisbollah» als Ziel
  • Gespräch in Washington zwischen Israel und Libanon beendet
  • Libanon: Mindestens 35 Tote bei israelischen Angriffen
  • Weiter heftige Kämpfe in libanesischem Grenzort
  • Mehr als 10'000 US-Armeeangehörige an Hormus-Blockade beteiligt
  • Pakistan drängt auf neue Iran-USA-Gespräche
  • Beginn der Verhandlungen zwischen Libanon und Israel
  • Rotes Kreuz liefert Hilfsgüter in den Iran
  • Weltbank: Arbeitsplatzverluste und Nahrungsmittelmangel
  • Russland profitiert von Ölexporten wegen des Iran-Kriegs

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 14.4.2026, 19:30 Uhr

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