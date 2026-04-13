Befreiung Libanons von der «Hisbollah» als Ziel

Gespräch in Washington zwischen Israel und Libanon beendet

Libanon: Mindestens 35 Tote bei israelischen Angriffen

Weiter heftige Kämpfe in libanesischem Grenzort

Mehr als 10'000 US-Armeeangehörige an Hormus-Blockade beteiligt

Pakistan drängt auf neue Iran-USA-Gespräche

Beginn der Verhandlungen zwischen Libanon und Israel

Rotes Kreuz liefert Hilfsgüter in den Iran

Weltbank: Arbeitsplatzverluste und Nahrungsmittelmangel