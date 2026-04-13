- Der Libanon und Israel wollen beiden das Land «von der Hisbollah befreien». Das zeigen die Gespräche in Washington nach Angaben von Israels Botschafter Jechiel Leiter.
- An der Blockade iranischer Häfen im Persischen Golf sind laut den USA mehr als 10'000 US-Armeeangehörige, über ein Dutzend Kriegsschiffe und Dutzende Flugzeuge beteiligt.
- Mehrere Iran-nahe Schiffe durchqueren die Strasse von Hormus trotz US-Sanktionen und der blockierten Meeresenge.
- Nach den gescheiterten Verhandlungen in Pakistan hat der Iran nach Darstellung von Präsident Trump gegenüber der US-Seite den Wunsch nach einem Abkommen geäussert.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Befreiung Libanons von der «Hisbollah» als Ziel
- Gespräch in Washington zwischen Israel und Libanon beendet
- Libanon: Mindestens 35 Tote bei israelischen Angriffen
- Weiter heftige Kämpfe in libanesischem Grenzort
- Mehr als 10'000 US-Armeeangehörige an Hormus-Blockade beteiligt
- Pakistan drängt auf neue Iran-USA-Gespräche
- Beginn der Verhandlungen zwischen Libanon und Israel
- Rotes Kreuz liefert Hilfsgüter in den Iran
- Weltbank: Arbeitsplatzverluste und Nahrungsmittelmangel
- Russland profitiert von Ölexporten wegen des Iran-Kriegs
Quellen: Agenturen, SRF