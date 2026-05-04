- Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben innerhalb von 24 Stunden 85 Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen.
- Das iranische Militär hat die Gefechte mit US-Kriegsschiffen in der Strasse von Hormus für beendet erklärt. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitierte eine namentlich nicht genannte militärische Quelle.
- Die USA vermitteln nach Angaben des Aussenministeriums in Washington am 14. und 15. Mai zweitägige Gespräche zwischen den Regierungen Israels und des Libanon.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
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Quellen: Agenturen, SRF