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Krieg in Nahost Massive Angriffe Israels auf Ziele im Libanon

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Grossbritannien verlegt Kriegsschiff in den Nahen Osten
  • Iranisches Parlament tagt aus Sicherheitsgründen online
  • Chinas Exporte überraschen trotz Iran-Lage
  • Israel lässt offenbar zwei Aktivisten der Gaza-Flottille frei
  • Bahrain nimmt 41 mutmassliche Iran-Unterstützer fest
  • Israel meldet 85 Angriffe auf Ziele im Libanon
  • Israel fordert Evakuierung von Dörfern im Südlibanon
  • Neue Iran-Sanktionen der USA treffen chinesische Firmen
  • Iran kann Seeblockade laut CIA noch Monate widerstehen
  • Demonstranten protestieren gegen Israels Biennale-Teilnahme

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

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