 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Medien: Israel rechnet mit möglichem Neubeginn des Iran-Kriegs

Autor: 

11.05.2026, 06:08

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Berichte: Irans Parlamentschef soll China-Beziehung koordinieren
  • Medien: Israel rechnet mit möglichem Neubeginn des Iran-Kriegs
  • London bringt kostengünstigere Drohnenabwehr in Nahen Osten
  • Trump über den Iran: «Ich habe nichts unterschätzt»
  • Iran plant Regelung für Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus
  • Hamas-Militärchef und Sinwar-Nachfolger getötet
  • Irak: 10 Millionen Barrel Öl über Strasse von Hormus exportiert
  • Israel bestätigt Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Südlibanon
  • Libanon: Mehrere Menschen bei Angriff getötet
  • Israel nimmt führenden Hamas-Kommandanten ins Visier

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)