- Israel stellt sich laut Medienberichten auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. Dem Bericht zufolge wartet Israel auf eine Entscheidung von Donald Trump.
- Der Iran wird nach Angaben eines ranghohen Parlamentariers einen Mechanismus zur Durchquerung der Strasse von Hormus vorstellen.
- Der Militärchef der Hamas im Gazastreifen, Iss al‑Din al‑Haddad, ist bei einem Luftangriff der israelischen Armee am Freitag in Gaza Stadt getötet worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF