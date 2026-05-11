- Der Hamas-Kommandant Iss al‑Din al‑Haddad ist bei einem Luftangriff der israelischen Armee am Freitag in Gaza Stadt getötet worden.
- Der israelische Armeesprecher Avichay Adraee bestätigt auf der Plattform X weitere Angriffe im Südlibanon und rechtfertigt diese eigenen Angaben nach mit Verstössen der Hisbollah gegen die geltende Waffenruhe.
- Erst am Freitagabend haben sich Israel und Libanon laut US-Angaben auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 45 Tage geeinigt. Die geltende Waffenruhe war in den vergangenen Wochen von beiden Seiten mehrfach verletzt worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
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Quellen: Agenturen, SRF