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Krieg in Nahost Nach den US-Angriffen: Revolutionsgarden drohen mit Vergeltung

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25.05.2026, 06:40

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Themen in diesem Newsticker

  • Neue Hinrichtung im Iran nach Spionagevorwürfen
  • Gesundheitsbehörden: Sieben Tote bei Angriff im Gazastreifen
  • Iran verlangt die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte
  • Iran: Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert
  • US-Korrespondentin: Die USA wollen den Druck auf den Iran erhöhen
  • Rubio: Friedensabkommen mit dem Iran noch immer möglich
  • Medien: USA führen «Selbstverteidigungsschlag» im Iran durch
  • Nach Vorwürfen von Aktivisten: Kanada fordert Untersuchung
  • Iranische Medien berichten von Explosionen
  • KOF-Leiter warnt vor Wohlstandsverlust wegen Nahost-Konflikt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 26.5.2026, 12:45 Uhr

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