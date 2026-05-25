Neue Hinrichtung im Iran nach Spionagevorwürfen

Gesundheitsbehörden: Sieben Tote bei Angriff im Gazastreifen

Iran verlangt die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte

Iran: Haben auf US-Drohne und Kampfjet gefeuert

US-Korrespondentin: Die USA wollen den Druck auf den Iran erhöhen

Rubio: Friedensabkommen mit dem Iran noch immer möglich

Medien: USA führen «Selbstverteidigungsschlag» im Iran durch

Nach Vorwürfen von Aktivisten: Kanada fordert Untersuchung

Iranische Medien berichten von Explosionen