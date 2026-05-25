- Die iranischen Revolutionsgarden behalten sich das Recht auf Vergeltung für jegliche Verletzungen der Waffenruhe durch die USA vor. Man habe mit Luftverteidigungsmassnahmen reagiert.
- Das US-Militär hat in der Nacht Angriffe gegen Ziele im Süden des Irans ausgeführt – zur «Selbstverteidigung», wie US-Medien berichten.
- Mit dem US-Angriff auf den Süden des Irans will Washington den Druck auf Teheran erhöhen, sagt USA-Korrespondentin Barbara Colpi.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Neue Hinrichtung im Iran nach Spionagevorwürfen
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- US-Korrespondentin: Die USA wollen den Druck auf den Iran erhöhen
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- KOF-Leiter warnt vor Wohlstandsverlust wegen Nahost-Konflikt
Quellen: Agenturen, SRF