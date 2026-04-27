Nach Kritik von Merz: Trump droht mit Abzug von US-Truppen

Israel geht offenbar gegen Gaza-Hilfsflotte vor

Trump findet Ausstieg der Emirate aus der Opec «grossartig»

Iranische Delegation muss vor Fifa-Kongress wieder abreisen

Mehr als einer Million Menschen im Libanon droht Hungerkrise

Iranischer Parlamentspräsident betont die Einheit im Land

Hegseth: «Der Iran-Krieg ist kein Schlamassel»

Krieg mit dem Iran beläuft sich auf 25 Milliarden Dollar

Libanon verlangt von Israel, die Waffenruhe einzuhalten