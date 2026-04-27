- Die USA erwägen einen Rückzug der US-Truppen aus Deutschland. Die Ankündigung von US-Präsident Trump folgt auf eine deutliche Kritik des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz zum Iran-Krieg.
- US-Präsident Donald Trump findet es «grossartig», dass die Vereinigten Arabischen Emirate aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) austreten. Das sei «gut, um die Ölpreise zu senken».
- Laut dem amtierenden Unterstaatssekretär für Finanzen, Jules Hurst III, haben die USA für den Iran-Krieg bislang 25 Milliarden Dollar ausgegeben, vor allem für Munition.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Nach Kritik von Merz: Trump droht mit Abzug von US-Truppen
- Israel geht offenbar gegen Gaza-Hilfsflotte vor
- Trump findet Ausstieg der Emirate aus der Opec «grossartig»
- Iranische Delegation muss vor Fifa-Kongress wieder abreisen
- Mehr als einer Million Menschen im Libanon droht Hungerkrise
- Iranischer Parlamentspräsident betont die Einheit im Land
- Hegseth: «Der Iran-Krieg ist kein Schlamassel»
- Krieg mit dem Iran beläuft sich auf 25 Milliarden Dollar
- Libanon verlangt von Israel, die Waffenruhe einzuhalten
- Trump fordert Einlenken Irans – «fertig lustig»
Quellen: Agenturen, SRF