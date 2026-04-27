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Krieg in Nahost Nach Kritik von Merz: Trump droht mit Abzug der US-Truppen

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27.04.2026, 06:09

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Themen in diesem Newsticker

  • Nach Kritik von Merz: Trump droht mit Abzug von US-Truppen
  • Israel geht offenbar gegen Gaza-Hilfsflotte vor
  • Trump findet Ausstieg der Emirate aus der Opec «grossartig»
  • Iranische Delegation muss vor Fifa-Kongress wieder abreisen
  • Mehr als einer Million Menschen im Libanon droht Hungerkrise
  • Iranischer Parlamentspräsident betont die Einheit im Land
  • Hegseth: «Der Iran-Krieg ist kein Schlamassel»
  • Krieg mit dem Iran beläuft sich auf 25 Milliarden Dollar
  • Libanon verlangt von Israel, die Waffenruhe einzuhalten
  • Trump fordert Einlenken Irans – «fertig lustig»

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.4.2026, 19:30 Uhr

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