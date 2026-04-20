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Krieg in Nahost Netblocks: Längste Internetsperre in vernetzter Gesellschaft

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20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel greift Hisbollah im Südlibanon an
  • Irans Aussenminister telefoniert mit pakistanischen Vermittlern
  • Ifo: Geschäftsklima trübt sich wegen Iran-Krieg ein
  • Iran seit 56 Tagen ohne globales Internet
  • EU fordert Expertenbeteiligung bei Iran-Gesprächen
  • Krieg im Nahen Osten belastet Flüssiggas-Markt langfristig
  • USA sollen Massnahmen gegen Nato-Verbündete erwägen
  • Hapag-Lloyd-Frachter im Persischen Golf bleiben weiter blockiert
  • Hürden für Waffenruhe im Libanon bleiben gross
  • Ölproduktion am Golf könnte sich schnell erholen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 23.4.2026, 19:30 Uhr

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