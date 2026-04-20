Israel greift Hisbollah im Südlibanon an

Irans Aussenminister telefoniert mit pakistanischen Vermittlern

Ifo: Geschäftsklima trübt sich wegen Iran-Krieg ein

Iran seit 56 Tagen ohne globales Internet

EU fordert Expertenbeteiligung bei Iran-Gesprächen

Krieg im Nahen Osten belastet Flüssiggas-Markt langfristig

USA sollen Massnahmen gegen Nato-Verbündete erwägen

Hapag-Lloyd-Frachter im Persischen Golf bleiben weiter blockiert

Hürden für Waffenruhe im Libanon bleiben gross