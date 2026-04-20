- Die landesweite Internetsperre im Iran dauert seit 56 Tagen an und schränkt 90 Millionen Bürgerinnen und Bürger auf ein staatlich kontrolliertes Netzwerk ein. Zugang zum globalen Netz haben nur wenige.
- US-Präsident Donald Trump hat eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen angekündigt.
- Israel ist laut Verteidigungsminister Israel Katz «bereit, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen». Man warte auf grünes Licht aus den USA.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Israel greift Hisbollah im Südlibanon an
- Irans Aussenminister telefoniert mit pakistanischen Vermittlern
- Ifo: Geschäftsklima trübt sich wegen Iran-Krieg ein
- Iran seit 56 Tagen ohne globales Internet
- EU fordert Expertenbeteiligung bei Iran-Gesprächen
- Krieg im Nahen Osten belastet Flüssiggas-Markt langfristig
- USA sollen Massnahmen gegen Nato-Verbündete erwägen
- Hapag-Lloyd-Frachter im Persischen Golf bleiben weiter blockiert
- Hürden für Waffenruhe im Libanon bleiben gross
- Ölproduktion am Golf könnte sich schnell erholen
Quellen: Agenturen, SRF