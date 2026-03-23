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Krieg in Nahost Neue iranische Angriffswelle auf Golfstaaten

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump: Militäroperation im Iran deutlich vor Zeitplan
  • Bericht: Iran übermittelt Antwort auf 15-Punkte-Plan der USA
  • Israel meldet 700 getötete Hisbollah-Kämpfer im Libanon
  • Über 1900 Tote im Iran seit Beginn der Luftangriffe
  • Iran-Krieg treibt Treibstoff- und Gaspreise in die Höhe
  • Iran startet neue Angriffe auf Golfstaaten
  • Trump kritisiert abermals die Nato wegen fehlender Unterstützung
  • Pakistan bestätigt offiziell Vermittlung zwischen USA und Iran
  • Israel soll Kommandant der IRGC-Marine getötet haben
  • USA melden massive Schwächung iranischer Militärkapazitäten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 25.3.2026, 19:30 Uhr

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