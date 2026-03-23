Trump: Militäroperation im Iran deutlich vor Zeitplan

Bericht: Iran übermittelt Antwort auf 15-Punkte-Plan der USA

Israel meldet 700 getötete Hisbollah-Kämpfer im Libanon

Über 1900 Tote im Iran seit Beginn der Luftangriffe

Iran-Krieg treibt Treibstoff- und Gaspreise in die Höhe

Iran startet neue Angriffe auf Golfstaaten

Trump kritisiert abermals die Nato wegen fehlender Unterstützung

Pakistan bestätigt offiziell Vermittlung zwischen USA und Iran

Israel soll Kommandant der IRGC-Marine getötet haben