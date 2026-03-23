- Der Iran hat erneut Kuwait und Saudi-Arabien angegriffen, darunter die von den USA genutzte Prince Sultan Airbase. Kuwait und Jordanien konnten mehrere Drohnen und Raketen abfangen.
- US-Oberbefehlshaber meldet, über 10'000 iranische Ziele zerstört zu haben, darunter 92 Prozent der grössten Schiffe und zwei Drittel der Rüstungsanlagen. Der Beschuss Israels durch den Iran geht allerdings weiter.
- Irans Militärführung hat Verhandlungen mit den USA über ein Kriegsende zurückgewiesen. Ein Regierungsvertreter erklärte aber, der US-Vorschlag werde geprüft. Der Iran hat seinerseits einen Forderungskatalog vorgelegt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
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Quellen: Agenturen, SRF