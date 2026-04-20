Trump: Vance wird in einigen Stunden in Islamabad landen

Israel und Libanon setzen diese Woche Gespräche fort

Warum will die libanesische Bevölkerung zurückkehren?

Pakistan wirbt für zweite Verhandlungsrunde zwischen USA und Iran

Xi Jinping fordert Offenhaltung der Strasse von Hormus

Libanon: Israelische Armee zerstört Dörfer im Südlibanon

Niederlande reagieren mit Steuererleichterungen auf Energiekrise

Verkehr in Strasse von Hormus steht praktisch still

Iran prüft US-Vorschlag, keine Entscheidung zu neuen Gesprächen