- Pakistans Innenminister Mohsin Naqvihat hat mit Vertretern aus Iran und den USA gesprochen und betonte die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung am kommenden Mittwoch.
- Iranische Warnschüsse trafen Schiffe in der Strasse von Hormus. Ein Containerschiff wurde beschädigt, weitere Schiffe meldeten Zwischenfälle.
- Das US-Militär hat Präsident Donald Trump zufolge die Kontrolle über ein iranisches Schiff übernommen, das die Blockade der iranischen Häfen brechen wollte.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Quellen: Agenturen, SRF
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