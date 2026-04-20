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Krieg in Nahost Pakistan: Irans Aussenminister nach Gesprächen abgereist

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20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Medien: Trump hat Pakistan-Reise von Witkoff und Kushner abgesagt
  • Pakistanische Beamte: Irans Aussenminister aus Pakistan abgereist
  • Insider: Iran hat seine Positionen in Verhandlungen übermittelt
  • Libanon: Tote bei Angriff der israelischen Armee
  • Erste Kommunalwahl seit mehr als 20 Jahren im Gazastreifen
  • Iran betont weiterhin hohe Rüstungsproduktion
  • Israel greift Hisbollah-Ziele im Südlibanon an
  • Iran vollstreckt Todesstrafe gegen angeblichen Mossad-Agenten
  • Iran beginnt Gespräche in Pakistan zur Konfliktbeilegung
  • Unklarheiten bei Verhandlungen um Iran-Konflikt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 23.4.2026, 19:30 Uhr

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