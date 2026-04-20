- Der iranische Aussenminister ist nach Gesprächen um den Iran-Krieg aus Pakistan abgereist. Er hatte sich in Islamabad mit dem pakistanischen Ministerpräsidenten Shebaz Sharif und Armeechef Asim Munir getroffen.
- Die US-Gesandten Whitkoff und Kushner hätten eigentlich am Vormittag zu den Gesprächen mit dem Iran aufbrechen sollen. Einem Medienbericht zufolge hat Trump die Reise aber abgesagt.
- Trotz Waffenruhe hat es im Libanon gemäss libanesischen Angaben wieder einen tödlichen Angriff der israelischen Armee gegeben.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Medien: Trump hat Pakistan-Reise von Witkoff und Kushner abgesagt
- Pakistanische Beamte: Irans Aussenminister aus Pakistan abgereist
- Insider: Iran hat seine Positionen in Verhandlungen übermittelt
- Libanon: Tote bei Angriff der israelischen Armee
- Erste Kommunalwahl seit mehr als 20 Jahren im Gazastreifen
- Iran betont weiterhin hohe Rüstungsproduktion
- Israel greift Hisbollah-Ziele im Südlibanon an
- Iran vollstreckt Todesstrafe gegen angeblichen Mossad-Agenten
- Iran beginnt Gespräche in Pakistan zur Konfliktbeilegung
- Unklarheiten bei Verhandlungen um Iran-Konflikt
Quellen: Agenturen, SRF