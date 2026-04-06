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Krieg in Nahost Pakistan meldet Fortschritte bei Friedensverhandlungen

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Themen in diesem Newsticker

  • Lenkt Teheran noch ein? Internationaler Korrespondent schätzt ein
  • Pakistan: Friedensverhandlungen könnten bald Ergebnisse bringen
  • Mehrere Demokraten fordern Trumps Amtsenthebung
  • Trumps Drohung ist Ausdruck grosser Verzweiflung
  • Selenski: Kiewer Militär redet bei Strasse von Hormus mit
  • Pakistan an Trump: Ultimatum um zwei Wochen verlängern
  • Papst: Drohung gegen iranisches Volk «wirklich inakzeptabel»
  • USA melden iranischen Hackerangriff auf Infrastruktur
  • Barrot: Man kann eine Zivilisation nicht einfach auslöschen
  • Miliz im Irak: Entführte Journalistin soll freigelassen werden

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 7.4.2026, 19:30 Uhr

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