Lenkt Teheran noch ein? Internationaler Korrespondent schätzt ein

Pakistan: Friedensverhandlungen könnten bald Ergebnisse bringen

Mehrere Demokraten fordern Trumps Amtsenthebung

Trumps Drohung ist Ausdruck grosser Verzweiflung

Selenski: Kiewer Militär redet bei Strasse von Hormus mit

Pakistan an Trump: Ultimatum um zwei Wochen verlängern

Papst: Drohung gegen iranisches Volk «wirklich inakzeptabel»

USA melden iranischen Hackerangriff auf Infrastruktur

Barrot: Man kann eine Zivilisation nicht einfach auslöschen