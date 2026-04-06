- Die Friedensverhandlungen machen nach Angaben des Vermittlers Pakistan Fortschritte. Premierminister Shehbaz Sharif bat US-Präsident Trump darum, sein Ultimatum um zwei Wochen zu verlängern.
- Der Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden droht mit Angriffen auf die beiden israelischen Erdgasfelder Karisch und Tanin.
- US-Streitkräfte haben Medienberichten zufolge Dutzende militärische Ziele des Irans auf der Insel Charg im Persischen Golf angegriffen. Der Iran hatte zuvor Explosionen gemeldet.
- US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut harsch gedroht. «Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Lenkt Teheran noch ein? Internationaler Korrespondent schätzt ein
- Pakistan: Friedensverhandlungen könnten bald Ergebnisse bringen
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- Trumps Drohung ist Ausdruck grosser Verzweiflung
- Selenski: Kiewer Militär redet bei Strasse von Hormus mit
- Pakistan an Trump: Ultimatum um zwei Wochen verlängern
- Papst: Drohung gegen iranisches Volk «wirklich inakzeptabel»
- USA melden iranischen Hackerangriff auf Infrastruktur
- Barrot: Man kann eine Zivilisation nicht einfach auslöschen
- Miliz im Irak: Entführte Journalistin soll freigelassen werden
Quellen: Agenturen, SRF